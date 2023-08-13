«Аль-Хиляль» договорился с «ПСЖ» о трансфере Неймара

Форвард «ПСЖ» Неймар близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщает RMC Sport.

По информации источника, переход 31-летнего бразильца в клуб из Саудовской Аравии — вопрос нескольких дней. «Аль-Хиляль» уже договорился с «ПСЖ» о трансфере.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).

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