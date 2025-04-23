«Аль-Хиляль» может купить Рафинью за 100 миллионов евро, клуб готов платить игроку 50 миллионов евро в год

Сегодня, 19:27
«Аль-Хиляль» намерен подписать нападающего «Барселоны» Рафинью, утверждает Sport.es.
По данным источника, клуб из Саудовской Аравии согласен заплатить за 28-летнего бразильца 100 миллионов евро и готов предложить ему контракт на 4 года, по которому футболист заработает 200 миллионов евро (по 50 миллионов евро в год).
Сам футболист на данный момент не заинтересован в смене клуба, однако источник заявляет, что мнение игрока может измениться.
Рафинья выступает за «Барселону» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 30 голов и сделал 23 результативные передачи в 49 матчах за команду во всех турнирах.
Контракт бразильца с клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.