«Аль-Хиляль» переключился на трансфер Осимхена после отказа Салаха

«Аль-Хиляль» заинтересован в трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, выступающего на правах аренды за «Галатасарай», сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, саудовский клуб выбрал новую цель после отказа форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который ранее продлил контракт с «Ливерпулем».

В текущем сезоне Осимхен провел 35 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего нигерийца в 70 миллионов евро.