CBS: «Аль-Хиляль» предложит Мбаппе 700 миллионов евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» через год

«Аль-Хиляль» всерьез настроен подписать контракт с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По информации журналиста CBS Джеймса Бенджа, саудовский клуб предложит 24-летнему французу зарплату в размере 700 миллионов евро в год. Помимо этого, «Аль-Хиляль» готов выплатить «ПСЖ» 300 миллионов евро.

Отмечается, что руководство саудовского клуба готово бесплатно отпустить Мбаппе в «Реал» в 2024 году, если этого захочет сам футболист.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо также сообщал о предложении «Аль-Хиляля» в размере 300 миллионов евро, отмечая, что переговоров с игроком еще не было.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает