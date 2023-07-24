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Трансферы

Сегодня, 14:42

CBS: «Аль-Хиляль» предложит Мбаппе 700 миллионов евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» через год

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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«Аль-Хиляль» всерьез настроен подписать контракт с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По информации журналиста CBS Джеймса Бенджа, саудовский клуб предложит 24-летнему французу зарплату в размере 700 миллионов евро в год. Помимо этого, «Аль-Хиляль» готов выплатить «ПСЖ» 300 миллионов евро.

Отмечается, что руководство саудовского клуба готово бесплатно отпустить Мбаппе в «Реал» в 2024 году, если этого захочет сам футболист.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо также сообщал о предложении «Аль-Хиляля» в размере 300 миллионов евро, отмечая, что переговоров с игроком еще не было.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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