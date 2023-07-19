«Аль-Иттифак» согласовал с «Ливерпулем» переход Хендерсона

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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Аль-Иттифаке», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы достигли соглашения о переходе 33-летнего англичанина. На прошлой неделе он согласовал контракт с «Аль-Иттифаком».
Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.
«Аль-Иттифак» летом этого года возглавил Стивен Джеррард, который выступал вместе с Хендерсоном за «Ливерпуль».