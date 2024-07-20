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Сегодня, 05:24

«Аль-Иттихад» отклонил предложение «Вест Хэма» по Канте

Евгений Козинов
Корреспондент
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Предложение «Вест Хэма» по полузащитнику сборной Франции Н'Голо Канте было отклонено «Аль-Иттихадом», сообщил в Twitter журналист Давид Орнстейн.

Саудовский клуб не заинтересован в продаже игрока, поэтому не будет рассматривать предложения меньше 30 миллионов евро.

Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Всего за клуб из Саудовской Аравии 33-летний футболист провел 44 матча, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

В АПЛ Канте выступал за «Челси» и «Лестер», и с обеими командами он становился чемпионом Англии.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Вест Хэм Юнайтед
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