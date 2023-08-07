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Сегодня, 07:45

«Аль-Иттихад» предлагает Салаху двухлетний контракт на 180 миллионов евро

Руслан Минаев
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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«Аль-Иттихад» собирается подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. По данным Al-Riyadiah, саудовский клуб предлагает египтянину контракт на два года с зарплатой 90 миллионов евро за сезон.

«Ливерпулю» собираются сделать предложение в 60 миллионов фунтов за 31-летнего нападающего.

В прошлом сезоне Салах провел за клуб 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

В составе «Аль-Иттихад» выступают Карим Бензема, Н`Голо Канте и Фабиньо.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал систему дедлайнов в Англии в сравнении с Саудовской Аравией. Daily Mail сообщал, что АПЛ попросит ФИФА, чтобы она перенесла крайний срок трансферного окна для клубов из Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице

Источник: Al-Riyadiah
Мохамед Салах
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
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