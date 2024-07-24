Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:09

«Аль-Иттихад» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о подписании Эдерсона

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон интересен саудовскому клубу «Аль-Иттихад».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны уже ведут переговоры. «Аль-Иттихад» подготовил для 30-летнего голкипера контракт до 2027 года с зарплатой 25 миллионов евро в год. Сам Эдерсон уже дал согласие на переход в саудовский клуб.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что голкипер может уйти из команды этим летом.

16 июля «горожане» отклонили предложение «Аль-Насра» о трансфере бразильца за 25 миллионов евро. «Сити» хочет получить за игрока в два раза больше.

Эдерсон играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Николо Скира
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
ФК Аль-Иттихад
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Кремлева
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Соболева отстранили от тренировок, Станкович не понял, куда приехал, клуб проваливает трансферную кампанию. Что происходит в «Спартаке»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Манчестер Юнайтед» не может удовлетворить запрос «Баварии» по цене за де Лигта