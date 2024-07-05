«Аль-Наср» готов утроить зарплату Эдерсону из «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

По информации источника, саудовский клуб готов утроить зарплату 30-летнего бразильца. Она составит около 600 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что «горожане» не будут удерживать Эдерсона, если он захочет покинуть команду в летнее трансферное окно.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.