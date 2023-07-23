«Аль-Наср» объявил о переходе Теллеса

«Аль-Наср» объявил о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.

Срок соглашения 30-летнего бразильца не сообщается. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «красные дьяволы» получат за футболиста 4 миллиона фунтов стерлингов плюс бонусы. Зарплата игрока составит 7 миллионов за сезон плюс бонусы.

Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в «Севилье». Он сыграл 38 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Ранее одноклубником Теллеса в «Манчестер Юнайтед» был Криштиану Роналду, который с января играет за «Аль-Наср».

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