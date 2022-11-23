«Аль-Наср» предложит Роналду около 240 миллионов евро за 2 года

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получит предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По данным источника, клуб предложит 37-летнему португальцу двухлетний контракт на сумму около 240 миллионов евро. Отмечается, что саудовцы уже предлагали форварду похожий контракт летом этого года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.