23 ноября, 12:35
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получит предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, сообщает Marca.
По данным источника, клуб предложит 37-летнему португальцу двухлетний контракт на сумму около 240 миллионов евро. Отмечается, что саудовцы уже предлагали форварду похожий контракт летом этого года.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
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Основные источники исследования