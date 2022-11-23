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23 ноября, 12:35

Роналду получит предложение от «Аль-Насра». Контракт — около 240 миллионов евро за 2 года

«Аль-Наср» предложит Роналду около 240 миллионов евро за 2 года
Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получит предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По данным источника, клуб предложит 37-летнему португальцу двухлетний контракт на сумму около 240 миллионов евро. Отмечается, что саудовцы уже предлагали форварду похожий контракт летом этого года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Криштиану Роналду
11
34
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