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Сегодня, 01:59

«Аль-Наср» расторг сделку по переходу форварда «Байера» Бонифейса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Байера» Виктор Бонифейс не перейдет в «Аль-Наср», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка была заключена, но ее расторгли, поскольку саудовский клуб не дал окончательного согласия на трансфер.

Ранее переговоры по переходу 24-летнего нигерийца в «Аль-Наср» подтверждал главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо.

29 января The Athletic сообщил, что «Аль-Наср» заплатит 77 миллионов евро за нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана.

24-летний Бонифейс в этом сезоне забил 8 голов в 15 играх за «Байер». Его контракт истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 45 миллионов евро.

Виктор Бонифейс
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Байер
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