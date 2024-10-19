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Гатагов: «Зайнутдинов — хороший вариант для «Локомотива» в зимнее трансферное окно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вингер «Тараза» и «Иртыша» Алан Гатагов прокомментировал возможный переход полузащитника Бактиера Зайнутдинова из «Бешикташа» в «Локомотив».

«Бактиеру знаком менталитет РПЛ, и времени на адаптацию ему не понадобится. Думаю, это хороший вариант для «Локо» в зимнее трансферное окно. Конкуренция движет процесс вверх по турнирной таблице. Я бы хотел видеть его там, это потрясающий футболист и гордость казахстанского футбола, джамбульский феномен», — цитирует Legalbet.kz Гатагова.

13 октября турецкие СМИ сообщили об интересе московских «Локомотива» и «Динамо» к Зайнутдинову.

Источник: Legalbet
Алан Гатагов
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)

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