Александр Уваров: «Ивич еще не попрощался с «Маккаби», но, скорее всего, уйдет»

Тренер вратарей молодежного состава «Маккаби» Александр Уваров прокомментировал новость о возможном уходе наставника основного состава клуба Владимира Ивича и его переход в «Краснодар».

«Ивич еще не попрощался с командой. Но много кто говорит, что он уйдет, скорее всего так и будет. Думаю, он получил более выгодное предложение от «Краснодара». К слову, по-русски он не разговаривает, в основном на английском», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «быки» уже преложили 45-летнему сербскому специалисту контракт с зарплатой в 1,5 миллионов евро за сезон.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.