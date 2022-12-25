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Трансферы

Сегодня, 14:56

Александр Уваров: «Ивич еще не попрощался с «Маккаби», но, скорее всего, уйдет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер вратарей молодежного состава «Маккаби» Александр Уваров прокомментировал новость о возможном уходе наставника основного состава клуба Владимира Ивича и его переход в «Краснодар».

«Ивич еще не попрощался с командой. Но много кто говорит, что он уйдет, скорее всего так и будет. Думаю, он получил более выгодное предложение от «Краснодара». К слову, по-русски он не разговаривает, в основном на английском», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «быки» уже преложили 45-летнему сербскому специалисту контракт с зарплатой в 1,5 миллионов евро за сезон.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-uvarov-ivich-eshhe-ne-poproshhalsya-s-makkabi-no-skoree-vsego-on-ujdet/
Александр Уваров
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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