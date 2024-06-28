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Сегодня, 09:57

Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Дженоа», сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, 28-летний россиянин входит в шорт-лист генуэзцев на замену Альберту Гудмундссону, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. Также «Дженоа» интересуется Гонсалу Гедешем из «Вильярреала».

В минувшем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до лета 2025 года.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
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