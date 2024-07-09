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Сегодня, 21:14

Ди Марцио: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Атланте» из МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком интересуется «Атланта» из МЛС, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, североамериканский клуб предложил за россиянина 11 миллионов евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2024/25.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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