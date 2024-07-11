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Сегодня, 07:29

Алексис Санчес хочет вернуться в «Марсель»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Алексис Санчес, который 1 июля стал свободным агентом, хочет вернуться в «Марсель».

По информации Al Aire Libre, в настоящее время между игроком и клубом никаких переговоров не ведется, но если будет сделано предложение, 35-летний чилиец будет открыт для переговоров.

За французский клуб Санчес выступал в сезоне-2022/23. Он забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи в 44 матчах. Прошедший сезон чилийский форвард провел в «Интере», где отметился 4 голами и 5 голевыми передачами в 33 играх.

Алексис Санчес
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Марсель
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