AS: Альфонсо Дэвис договорился о бесплатном переходе в «Реал» летом 2025 года

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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис следующим летом перейдет в «Реал», сообщает AS.
По информации источника, «Реал» мог оформить трансфер 23-летнего канадца уже этим летом — мадридцы предложили за защитника 35 миллионов евро, но «Бавария» запросила 50 миллионов и сделка сорвалась.
В связи с этим «Реал» договорился с Дэвисом о бесплатном переходе следующим летом, когда истечет его контракт с мюнхенцами.
Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 42 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.