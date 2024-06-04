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Сегодня, 10:17

Алиссон получил крайне выгодное предложение из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер интересен клубам из Саудовской Аравии, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, 31-летний Алиссон является одной из главных целей саудовских клубов, так как руководство лиги хочет, чтобы у них играл вратарь топ-уровня. Сумма, которую предложили Бекеру, не сообщается, но TEAMtalk утверждает, что это очень крупное предложение.

Близкие Алиссона заявляют, что бразилец предпочитает остаться в Европе, так как он хочет играть в Лиге чемпионов и сохранить за собой роль первого вратаря сборной Бразилии.

В сезоне-2023/24 Алиссон сыграл за «Ливерпуль» 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 гола и 11 игры провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: TEAMtalk
Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Футбол
ФК Ливерпуль
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