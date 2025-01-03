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Сегодня, 02:05

Амиан вернется в «Химки» из «Днепра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, что полузащитник АПОЭЛ Фаваз Абдуллахи перейдет в «Химки», а также из «Днепра» вернется Бони Амиан.

«Сейчас в «Химки» приходят Бони и еще один мой центральный полузащитник Фаваз Абдуллахи. Бони — один из лучших центральных полузащитников в Беларуси, которого хотел подписать даже «Гент». Абдуллахи — чемпион Кипра в составе АПОЭЛа. Он чем-то напоминает Яя Туре в молодости. Очень хороший футболист. Техничный, сумасшедшее видение поля. Понятно, что еще молод, сыроват. Но, думаю, сезон поиграет в России и окажется в Испании.

Визы уже сделали. Должны скоро перейти. Многое еще зависит от того, чтобы с «Химок» сняли бан. Будем надеяться, что все сложится нормально, и Фаваза заявят», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК АПОЭЛ
ФК Днепр (Днепр)
ФК Химки
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