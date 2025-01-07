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Сегодня, 02:43

Андер Эррера может перейти в «Бока Хуниорс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андер Эррера.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера может продолжить карьеру в Аргентине. Как сообщил в соцсети X журналист Сизар Луис Мерло, «Бока Хуниорс» ведет переговоры по подписанию 35-летнего испанца.

Аргентинский клуб уже сделал официальное предложение. Самому игроку предложен контракт до декабря 2025 года с возможностью продления.

Действующий контракт испанца с «Атлетиком» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне Эррера сыграл в 14 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он также выступал за такие клубы, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сарагоса».

Футбол
ФК Бока Хуниорс
Андер Эррера
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