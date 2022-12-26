Кавазашвили: «Пускай Дзюба едет туда, где уровень футбола совсем не развит»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе следует играть в чемпионатах более слабого уровня.

«Я давно говорю, что ему давно надо уехать в заграничную страну, где платят большие деньги и футбол совсем не развит. В другом месте он играть не сможет. Это не тот Дзюба, что раньше мог все сделать. Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо. И не надо мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

В ноябре Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Он принял участие в пяти матчах за турецкий клуб и отметился забитым голом.