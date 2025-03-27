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27 марта, 19:46

АПЛ изменила сроки летнего трансферного окна из-за клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
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Английские клубы согласовали обновленные сроки летнего трансферного окна в этом году, сообщает пресс-служба АПЛ.

«Трансферное окно откроется досрочно, с воскресенья, 1 июня, по вторник, 10 июня, в связи с исключительным периодом регистрации, связанным с клубным чемпионатом мира ФИФА. Затем оно вновь откроется в понедельник, 16 июня, и закроется в понедельник, 1 сентября», — говорится в заявлении на сайте АПЛ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и&nbsp;легенда сборной Бразилии Роналдо с&nbsp;главным призом клубного чемпионата мира.Клубный чемпионат мира-2025: города и стадионы, песня, группы и расписание матчей

Ранее летнее трансферное окно в Англии открывалось в середине июня и закрывалось 1 сентября.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

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