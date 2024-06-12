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Сегодня, 04:07

Ари: «У Сафонова очень большие шансы стать лучшим вратарем мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Ари прокомментировал возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Матвей Сафонов обязательно пойдет еще дальше, будет не просто вратарем «ПСЖ». Думаю, у него очень большие шансы стать лучшим вратарем мира — потенциал для этого у него есть. Матвей всегда казался мне голкипером высокого уровня», — цитирует «РБ Спорт» Ари.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-u-safonova-ochen-bol-shie-shansy-stat-luchshim-vratarem-mira/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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