Ари: «У Сафонова очень большие шансы стать лучшим вратарем мира»

Бывший нападающий сборной России Ари прокомментировал возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Матвей Сафонов обязательно пойдет еще дальше, будет не просто вратарем «ПСЖ». Думаю, у него очень большие шансы стать лучшим вратарем мира — потенциал для этого у него есть. Матвей всегда казался мне голкипером высокого уровня», — цитирует «РБ Спорт» Ари.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.