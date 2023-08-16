Арнаутович сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в «Интер»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович в ближайшее время станет игроком «Интера», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 34-летний австриец сегодня пройдет медицинское обследование перед завершением трансфера в «Интер». Ранее сообщалось, что «Болонья» получит за переход 10 миллионов евро.

Арнаутович выступал за «Интер» в сезоне-2009/10 на правах аренды. Тогда он провел за клуб 3 матча и выиграл в составе миланцев требл.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 голевую передачу.