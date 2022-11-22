Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

22 ноября, 20:19

«Арсенал», «Аякс» и «Монако» интересуются полузащитником «Палмейрас» Данило

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Арсенал», «Аякс» и «Монако» интересуются полузащитником «Палмейрас» Данило дос Сантосом.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб находится в контакте с бразильским клубом по трансферу 21-летнего игрока, но сталкивается с конкуренцией со стороны «Аякса», который намерен направить официальное предложение перед началом зимнего трансферного окна. Также интерес к бразильцу проявляет «Монако».

Отмечается, что «Палмейрас» владеют 80 процентами прав на Данило и просят за него 20 миллионов евро. Однако остальные 20 процентов принадлежат родному клубу игрока «Кахасейрас».

Таким образом, трансфер полузащитника обойдется клубам в 24 миллиона евро, однако эта цифра может уменьшиться, если удастся договориться с «Кахасейрас».

В сезоне-2022 Данило сыграл за «Палмейрас» 58 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: ESPN

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аякс
ФК Монако
ФК Палмейрас
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Спортивный директор «Салернитаны» заявил, что клуб не будет повторно пытаться подписать Дивеева

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Беллингема