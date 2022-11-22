22 ноября, 20:19
«Арсенал», «Аякс» и «Монако» интересуются полузащитником «Палмейрас» Данило дос Сантосом.
Как сообщает ESPN, лондонский клуб находится в контакте с бразильским клубом по трансферу 21-летнего игрока, но сталкивается с конкуренцией со стороны «Аякса», который намерен направить официальное предложение перед началом зимнего трансферного окна. Также интерес к бразильцу проявляет «Монако».
Отмечается, что «Палмейрас» владеют 80 процентами прав на Данило и просят за него 20 миллионов евро. Однако остальные 20 процентов принадлежат родному клубу игрока «Кахасейрас».
Таким образом, трансфер полузащитника обойдется клубам в 24 миллиона евро, однако эта цифра может уменьшиться, если удастся договориться с «Кахасейрас».
В сезоне-2022 Данило сыграл за «Палмейрас» 58 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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Основные источники исследования