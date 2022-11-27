«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Паредеса

Руководство «Арсенала» заинтересовано в приобретении полузащитника «Ювентуса» Леандро Паредеса, сообщает football.london.

На данный момент 28-летний аргентинец выступает за «Ювентус», но права на игрока принадлежат «ПСЖ».

Ранее футболист играл за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне сыграл 13 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Также был вызвал в сборную Аргентины на чемпионат мира-2022.