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Сегодня, 15:40

«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Паредеса

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Арсенала» заинтересовано в приобретении полузащитника «Ювентуса» Леандро Паредеса, сообщает football.london.

На данный момент 28-летний аргентинец выступает за «Ювентус», но права на игрока принадлежат «ПСЖ».

Ранее футболист играл за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне сыграл 13 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Также был вызвал в сборную Аргентины на чемпионат мира-2022.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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