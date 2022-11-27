«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Паредеса

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Руководство «Арсенала» заинтересовано в приобретении полузащитника «Ювентуса» Леандро Паредеса, сообщает football.london.
На данный момент 28-летний аргентинец выступает за «Ювентус», но права на игрока принадлежат «ПСЖ».
Ранее футболист играл за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне сыграл 13 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Также был вызвал в сборную Аргентины на чемпионат мира-2022.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования