«Арсенал» хочет подписать защитника «Баварии» де Лигта

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт заинтересовал «Арсенал», сообщает Bild.

По информации источника, главный тренер лондонцев Микель Артета рассматривает 24-летнего голландца как долгосрочную трансферную. «Арсенал» может попытаться подписать защитника следующим летом.

В текущем сезоне де Лигт провел за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Он выступает за мюнхенцев с лета прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 65 миллионов евро.