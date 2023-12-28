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Сегодня, 19:24

«Арсенал» хочет подписать защитника «Баварии» де Лигта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт заинтересовал «Арсенал», сообщает Bild.

По информации источника, главный тренер лондонцев Микель Артета рассматривает 24-летнего голландца как долгосрочную трансферную. «Арсенал» может попытаться подписать защитника следующим летом.

В текущем сезоне де Лигт провел за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Он выступает за мюнхенцев с лета прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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