«Арсенал» интересуется Фреснедой из «Вальядолида»

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 18-летнего испанца претендует «Арсенал». Стороны уже ведут переговоры.

Ранее об интересе к Фреснеде сообщалось со стороны «Ньюкасла».

В текущем сезоне Фреснеда провел 11 матчей, в которых заработал одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.