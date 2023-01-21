«Арсенал» интересуется Фреснедой из «Вальядолида»

Сегодня, 20:55
Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 18-летнего испанца претендует «Арсенал». Стороны уже ведут переговоры.
Ранее об интересе к Фреснеде сообщалось со стороны «Ньюкасла».
В текущем сезоне Фреснеда провел 11 матчей, в которых заработал одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования