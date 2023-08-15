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Сегодня, 16:12

«Арсенал» объявил об аренде вратаря «Брентфорда» Райя

Руслан Минаев
Микель Артета (слева), Эду Гаспар (справа) и Давид Райя (по центру).
Фото ФК «Арсенал»
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«Арсенал» объявил о переходе на правах аренды вратаря «Брентфорда» Давида Райя.

«Канониры» заплатят за игрока 3 миллиона евро. Опция выкупа 27-летнего испанца составит 27 миллионов. Соглашение с Райя рассчитано на один сезон.

Райя выступал за «Брентфорд» с 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Райя провел все 38 матчей в АПЛ, пропустив 46 мячей и 12 раз сыграв на ноль.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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