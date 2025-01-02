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Сегодня, 00:37

«Арсенал» выбрал Влаховича приоритетной целью на зимнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» заинтересован в подписании форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, лондонцы выбрали 24-летнего серба приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

В качестве альтернатив Влаховичу «Арсенал» рассматривает приобретение Брайана Мбеумо («Брентфорд»), Лероя Сане («Бавария») и Джейми Байно-Гиттенса («Боруссия» Д).

Влахович выступает за туринский клуб с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 60 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
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