«Арсенал» выбрал Влаховича приоритетной целью на зимнее трансферное окно

«Арсенал» заинтересован в подписании форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, лондонцы выбрали 24-летнего серба приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

В качестве альтернатив Влаховичу «Арсенал» рассматривает приобретение Брайана Мбеумо («Брентфорд»), Лероя Сане («Бавария») и Джейми Байно-Гиттенса («Боруссия» Д).

Влахович выступает за туринский клуб с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 60 миллионов евро.