«Арсенал», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Интер Майами» претендуют на Тюрама

23 ноября, 07:22
Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам зимой может покинуть «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Как сообщает L'Equipe, «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ювентус» и «Интер Майами» включились в борьбу за 25-летнего француза, который является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама.
Ранее появлялась информация, что «Боруссия» готова продать игрока за 10 миллионов евро, так как летом у него заканчивается контракт.
В этом сезоне Тюрам забил 10 голов в 15 матчах немецкой бундеслиги.
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Основные источники исследования