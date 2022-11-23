«Арсенал», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Интер Майами» претендуют на Тюрама

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам зимой может покинуть «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Как сообщает L'Equipe, «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ювентус» и «Интер Майами» включились в борьбу за 25-летнего француза, который является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама.

Ранее появлялась информация, что «Боруссия» готова продать игрока за 10 миллионов евро, так как летом у него заканчивается контракт.

В этом сезоне Тюрам забил 10 голов в 15 матчах немецкой бундеслиги.