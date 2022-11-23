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23 ноября, 07:22

«Арсенал», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Интер Майами» претендуют на Тюрама

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркус Тюрам.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам зимой может покинуть «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Как сообщает L'Equipe, «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ювентус» и «Интер Майами» включились в борьбу за 25-летнего француза, который является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама.

Ранее появлялась информация, что «Боруссия» готова продать игрока за 10 миллионов евро, так как летом у него заканчивается контракт.

В этом сезоне Тюрам забил 10 голов в 15 матчах немецкой бундеслиги.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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