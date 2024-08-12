Артета о будущем Нкетиа в «Арсенале»: «Все, кто сейчас с нами, имеют высокие шансы остаться в клубе»

Сегодня, 07:15
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о будущем нападающего Эдди Нкетиа в клубе.
Ранее сообщалось об интересе «Наполи» и других европейских клубов к 25-летнему англичанину.
«Все футболисты, которые сейчас находятся в составе и участвуют в предсезонке, имеют высокие шансы остаться в клубе. Вот почему они с нами», — приводит журналист Кайя Кайнак слова Артеты.
Нкетиа — воспитанник «Арсенала». В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 37 матчах «канониров», забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.