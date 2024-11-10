As: «Реал» рассматривает Ляпорта в качестве замены Милитао

«Реал» заинтересован в подписании контракта с защитником «Аль-Насра» Эмериком Ляпортом, сообщает As.

В мадридском клубе рассматривают 30-летнего испанца в качестве замены защитнику Эдеру Милитао, который выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок.

По данным источника, «сливочные» хотят убедить Ляпорта расторгнуть контракт с саудовским клубом и подписать соглашение в качестве свободного агента.

Ранее экс-хавбек «Реала» Гути предложил мадридцам подписать контракт с Серхио Рамосом.

Ляпорт в этом сезоне забил 3 гола в 15 матчах за «Аль-Наср». Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года.