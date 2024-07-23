Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:58

«Астон Вилла» хочет подписать Жоау Феликса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Астон Вилла» интересуется нападающим «Атлетико» Жоау Феликсом, сообщает The Guardian.

Бирмингемский клуб видит в 24-летнем португальце замену Муссе Диаби, который продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

На футболиста также претендует «Бенфика».

В сезоне-2023/24 Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». Форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Атлетико
0
Читайте также
Сборная США обыграла Южный Судан со счетом 101:100 в товарищеском матче
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
Комиссия МАК установила обстоятельства крушения SSJ-100 в Подмосковье
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Гвардиола заявил, что Де Брейне не уйдет из «Манчестер Сити» этим летом