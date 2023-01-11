«Астон Вилла» объявила о переходе защитника Морено из «Бетиса»

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о переходе защитника Алекса Морено из «Бетиса». Финансовые детали сделки не сообщаются.

«Алекс — отличный игрок, он может помочь нашей команде. Он проявил себя как один из лучших левых защитников в ла лиге за последние несколько сезонов. Мы очень рады, что он с нами», — цитирует пресс-служба «Астон Виллы» главного тренера Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне 29-летний испанец провел за «Бетис» 19 матчей во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

«Астон Вилла» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 18 матчах.