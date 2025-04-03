«Астон Вилла» попытается подписать Гюлера, хавбеком «Реала» также интересуется «Ливерпуль»

«Астон Вилла» летом предпримет попытки оформить переход полузащитника «Реала» Арды Гюлера, сообщает TEAMTalk.

По данным источника, поклонником игры 20-летнего турка является спортивный директор бирмингемцев Мончи. Также интерес к Гюлеру проявляет «Ливерпуль», но мерсисайдцы предпочтут кого-то более опытного.

Контракт хавбека с «Реалом» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро. В этом сезоне Гюлер провел за клуб 32 матча, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.