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3 апреля, 18:55

«Астон Вилла» попытается подписать Гюлера, хавбеком «Реала» также интересуется «Ливерпуль»

Руслан Минаев
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«Астон Вилла» летом предпримет попытки оформить переход полузащитника «Реала» Арды Гюлера, сообщает TEAMTalk.

По данным источника, поклонником игры 20-летнего турка является спортивный директор бирмингемцев Мончи. Также интерес к Гюлеру проявляет «Ливерпуль», но мерсисайдцы предпочтут кого-то более опытного.

Контракт хавбека с «Реалом» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро. В этом сезоне Гюлер провел за клуб 32 матча, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Арда Гюлер
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