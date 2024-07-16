«Аталанта» интересуется полузащитником «Селтика» О'Райли

«Аталанта» может подписать полузащитника «Селтика» Мэтта О'Райли, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, бергамаски готовы заплатить за 23-летнего хавбека 18-20 миллионов евро. Его рассматривают в качестве замены для Тена Копмейнерса, который близок к переходу в «Ювентус».

О'Райли выступает за «Селтик» с 2022 года. Он провел за шотландский клуб 121 матч, забил 27 голов и сделал 34 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.