«Аталанта» не собирается отдавать Сапату в аренду «Эвертону»

Форвард «Аталанты» Дуван Сапата останется в итальянском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, итальянский клуб сообщил, что не собирается принимать предложения по 31-летнему колумбийцу. Ранее сообщалось, что в аренде игрока заинтересован «Эвертон».

В текущем сезоне Сапата забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за «Аталанту».