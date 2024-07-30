«Атлетико» может заплатить 35-40 миллионов евро за Галлахера из «Челси»

«Атлетико» заинтересован в полузащитнике «Челси» Коноре Галлахере, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы ведут переговоры в последнее время. Сумма трансфера 24-летнего англичанина может составить 35-40 миллионов евро.

Галлахер является воспитанником «Челси». Он провел за лондонцев 95 матчей, забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 50 миллионов евро. Его контракт с клубом истекает в конце сезона-2024/25.