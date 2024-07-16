«Атлетико» начал с «Манчестер Сити» переговоры по Альваресу

«Атлетико» ведет с «Манчестер Сити» переговоры по трансферу нападающего «горожан» Хулиана Альвареса, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, 24-летний аргентинец заинтересован в переходе, поскольку его не устраивает количество игрового времени в английском клубе.

Альварес выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. С того момента он провел 103 матча, забил 36 голов и сделал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.