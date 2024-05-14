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Сегодня, 14:50

«Атлетико» не обращалось в «Динамо» по поводу Тюкавина

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Константин Тюкавин.
Фото ФК Динамо (Москва)
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Как стало известно «СЭ», из «Атлетико» не связывались с «Динамо» на тему возможного перехода нападающего клуба Константина Тюкавина.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе испанского клуба к российскому форварду, однако агент игрока Алексей Сафронов не стал ее комментировать.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов. При этом в контракте футболиста с «Динамо» прописаны отступные для европейских клубов в 20 миллионов евро. Соглашение с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2028 года.

ФК Атлетико
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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