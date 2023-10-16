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Сегодня, 14:44

«Атлетико» запросил у «Барселоны» 80 миллионов за Феликса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» рассчитывает выручить за форварда Жоау Феликса, который на правах аренды выступает за «Барселону», 80 миллионов евро, утверждает Diario Sport.

По информации источника, мадридцы проинформировали каталонцев, что готовы отпустить 23-летнего португальца за предложение в размере 80 миллионов евро.

«Барселона» из-за тяжелого финансового состояния не может позволить себе такие траты, поэтому вероятен сценарий повторной аренды Феликса и выкупа по сниженной цене в 2025 году.

«Барселона» арендовала 23-летнего португальца у «Атлетико» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает сохранить Феликса после окончания аренды, а сам форвард заявил, что счастлив играть за каталонский клуб.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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