«Атлетико» запросил у «Барселоны» 80 миллионов за Феликса

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«Атлетико» рассчитывает выручить за форварда Жоау Феликса, который на правах аренды выступает за «Барселону», 80 миллионов евро, утверждает Diario Sport.
По информации источника, мадридцы проинформировали каталонцев, что готовы отпустить 23-летнего португальца за предложение в размере 80 миллионов евро.
«Барселона» из-за тяжелого финансового состояния не может позволить себе такие траты, поэтому вероятен сценарий повторной аренды Феликса и выкупа по сниженной цене в 2025 году.
«Барселона» арендовала 23-летнего португальца у «Атлетико» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает сохранить Феликса после окончания аренды, а сам форвард заявил, что счастлив играть за каталонский клуб.