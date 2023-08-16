«Аякс» купил Акпома у «Миддлсбро» за 12 миллионов евро

«Аякс» объявил о подписании контракта с нападающим «Миддсбро» Чуба Акпомом. Контракт с 27-летним англичанином рассчитан на 5 лет — до лета 2028 года.

Клуб из Амстердама сообщил, что заплатил за игрока 12,3 миллиона евро. Сумма может вырасти еще на 2 миллиона в случае удачных выступлений форварда. Игрок будет выступать под 10-м номером.

В минувшем сезоне Акпом, который является воспитанником «Арсенала», провел 38 матчей в чемпионшипе, в которых забил 28 голов и сделал 2 результативные передачи.