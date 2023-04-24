«Айнтрахт» интересуется защитником «ПСЖ» Битшиабу

«Айнтрахт» рассматривает возможность подписания защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу, сообщает Foot Mercato.

«Айнтрахт» считает Битшиабу потенциальной заменой Эвану Ндике, который собирается покинуть немецкий клуб этим летом.

«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с футболистом, но клуб не против продажи защитника.

Битшиабу выступает за основную команду «ПСЖ» с лета 2022 года. Срок контракта 17-летнего француза с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он провел за парижан 16 матчей и не отметился результативными действиями.