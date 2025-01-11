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Сегодня, 06:06

«Айнтрахт» требует у «Манчестер Сити» 80 миллионов евро за Мармуша

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» продолжает интересоваться форвардом «Айнтрахта» Омаром Мармушем, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «горожане» планируют сделать предложение по 25-летнему египтянину на выходных. «Айнтрахт» требует за нападающего фиксированную выплату в размере 80 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «Айнтрахт». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Сити
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