«Айнтрахт» требует у «Манчестер Сити» 80 миллионов евро за Мармуша

«Манчестер Сити» продолжает интересоваться форвардом «Айнтрахта» Омаром Мармушем, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «горожане» планируют сделать предложение по 25-летнему египтянину на выходных. «Айнтрахт» требует за нападающего фиксированную выплату в размере 80 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «Айнтрахт». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.