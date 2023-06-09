Азар может продолжить карьеру в MLS

Несмотря на то, что нападающий Эден Азар после ухода из «Реала» думал о завершении карьеры, продолжит играть, сообщает журналист Саша Тавольери в Twitter. Для бельгийца семья является огромным фактором, поэтому он может перейти в клуб из MLS. Однако ему важен проект, который ему предложат.

3 июня стало известно, что «Реал» и 32-летний бельгиец достигли взаимного соглашения о расторжении контракта по окончании сезона-2022/23.

В общей сложности игрок провел 76 матчей за «Реал», забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Азара в 5 миллионов евро.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/20, 2021/2022), обладателем Кубка страны-2022/23 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/20, 2021/22). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов-2021/22.