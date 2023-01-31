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Трансферы

Сегодня, 12:38

Источник: Азмун с большой долей вероятности перейдет в «Марсель». Инициатор трансфера — Рибалта

Мария Гусева
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Форвард «Байера» Сердар Азмун с большой долей вероятности перейдет в «Марсель», сообщает Sport24.

По информации источника, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. Инициатором перехода 28-летнего иранца выступает спортивный директор французского клуба — Хавьер Рибалта, который работал на аналогичной должности в «Зените» с 2018 по 2021 год. Азмун выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер».

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: Sport24

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Сердар Азмун
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ФК Марсель
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