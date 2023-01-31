Источник: Азмун с большой долей вероятности перейдет в «Марсель». Инициатор трансфера — Рибалта

Форвард «Байера» Сердар Азмун с большой долей вероятности перейдет в «Марсель», сообщает Sport24.

По информации источника, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. Инициатором перехода 28-летнего иранца выступает спортивный директор французского клуба — Хавьер Рибалта, который работал на аналогичной должности в «Зените» с 2018 по 2021 год. Азмун выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер».

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.