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1 сентября, 23:18

«Барселона» арендовала Жоау Феликса у «Атлетико»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жоау Феликс (слева).
Фото AFP
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс на правах аренды перешел в «Барселону», сообщает пресс-служба каталонцев.

Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года. В нем не предусмотрена опция выкупа.

В заявлении на официальном сайте «Барселона» поблагодарила форварда за публичное высказывание о желании играть за клуб — в июле этого года 23-летний португалец заявил, что мечтает перейти в «Барселону».

Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс, Ансу Фати, Рандаль Коло Муани. Феликс и Канселу — в «Барсе»! Трансферное окно в Европе закрывается: все сделки в режиме онлайн. Live!
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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