«Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией вокруг Влаховича

Европейские топ-клубы проявляют интерес к форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 25-летнего серба с туринцами истекает летом 2026 года. С января он сможет свободно вести переговоры с другими клубами. По информации источника, за ситуацией вокруг Влаховича следят «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро.